Com vida discreta, irmã de Bruna Marquezine adota sobrenome anônimo

Luana Maia e a sua irmã, a atriz Bruna Marquezine - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Discreta na vida pessoal e nas redes sociais, a irmã da atriz Bruna Marquezine, Luana Maia, que trabalha com dança e artes plásticas, resolveu adotar um sobrenome anônimo. A jovem tem 20 anos.

Aos 11 anos, Maia se aventurou na carreira de atriz e chegou a interpretar Clara na novela “Em Família”. Marquezine também estava na trama, primeiro como a jovem Helena e depois como a filha da protagonista de Manoel Carlos, interpretada por Júlia Lemmertz.

Já em 2015, após completar 13 anos, Luana esteve no “Dancinha dos Famosos”, no “Domingão do Faustão”.

Atualmente, a irmã de Marquezine se dedica à profissão de produtora executiva em um projeto de dança contemporânea que mistura também artes cênicas. A jovem tem um relacionamento com João Fernando, estudante de Engenharia de Produção, que também é artista visual e compartilha suas pinturas no Instagram.

No ano de 2023, Maia participou de um concurso de dança na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Seu grupo conquistou o segundo lugar com uma coreografia assinada por Roberto Silva e embalada pela música "Dura na Queda", de Chico Buarque, interpretada por Elza Soares.

Fora das telinhas, desde cedo o talento para lógica e raciocínio era evidente na infância. Luana se destacou também em matemática, alcançando posições de destaque em competições escolares e estaduais.