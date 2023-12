Compadre Washington revela mudança de hábitos após ser internado | A TARDE

O cantor Compadre Washington comentou, neste sábado, 16, a respeito do seu estado de saúde, após tomar um susto e precisar ser intenado ao passar mal em cima do trio elétrico durante um show da turnê comemorativa de 30 anos do É o Tchan.

"Estou bem, graças a Deus. Estou zerado, me cuidando bastante. Proibido de tomar meu uísque, minha cachaça. Um mocotó e uma feijoada de vez em quando. Estou fazendo natação, pegando uns pesinhos de leve. Estou me cuidando e a pressão está 12 por 8", disse o artista.

Diagnosticado com uma crise hipertensiva, ele que tem 61 anos e ficou internado por oito dias, precisou ficar afastado dos shows por alguns dias para se recuperar plenamente. No período, Beto Jamaica comandou as apresentações ao lado de Sheila Mello e Jacaré.

Ao ouvir o relato sobre a mudança de hábitos do cantor após o susto, Beto Jamaica aproveitou para tirar onda com o amigo: "Estou olhando ali a cara de Tatau e de Pierre ouvindo ele falar!", gargalhou, brincando com os dois músicos baianos, que também estavam entre os convidados do programa.

"Mas eu parei! Quem me conhece sabe que eu gosto de tomar uma cachacinha e um uísque. O médico cortou! Só por causa disso, eu vou beber água!", divertiu-se Compadre Washington.