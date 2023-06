Companheira de Sorocaba cria polêmica com manual de “boa esposa”

Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, compartilhou dicas para ser “uma boa esposa” e causou polêmica nas redes sociais, diante de comentários contrários feitos por internautas nesta terça-feira, 6.

Como uma espécie de 'manual', a famosa contou que é necessário olhar para o marido com admiração e fazer elogios em público, além de ser uma mulher 'feliz' e não fazer reclamações para o mesmo.

A lista ainda tem coisas como se esforçar para manter uma rotina de sexo com o sexo. E não esquecer de falar com "mansidão" com o companheiro.

null Reprodução / Redes Sociais