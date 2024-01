Confira as primeiras fotos de Serena, filha de MC Mirella e Dynho | A TARDE

MC Mirella e Dynho Alevs apresentaram as primeiras fotos de Serena em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 27. A bebê, nascida nesta terça-feira, 26, chegou ao mundo com 3.160 kg na maternidade São Luiz Star, em São Paulo.

Embora a preferência inicial fosse pelo parto normal, Mirella precisou passar por uma cesariana duas horas após o rompimento da bolsa. Em uma publicação conjunta no Instagram, o casal expressou seu amor pela recém-chegada:



"Bem-vinda Serena! Minha filha é a coisa mais linda do mundo, tão calminha, tão tranquila, tem uma força tão grande, e logo logo estará no quarto com a gente! Te amamos!".

Confira as imagens.

| Foto: Reprodução | Instagram

