Confira os nomes que Adriane Galisteu enviou ao diretor de 'A Fazenda' | A TARDE

A 16ª edição de 'A Fazenda' começa em setembro e as especulações sobre o elenco já começaram. Apresentadora do reality, Adriane Galisteu enviou, como fez em outras edições, sugestões de nomes que acredita válidos para o programa.

Entretanto, segundo ela, suas apostas nunca dão certo.

"Nunca entra… Já mandei mais de 25 nomes para o Carelli e ele falou que estou animada esse ano. Falei que estou muito, porque tem muita coisa acontecendo. Mas a Gracyanne foi o primeiro nome que eu mandei, Silvia Abravanel, Fiuk, botei os nomes", disse ela em entrevista à Quem.

Segundo o colunista Leo Dias, Camila Moura, ex do ex-BBB Lucas Buda, é um dos nomes confirmados. Já Fábia Oliveira garante que a apresentadora do SBT Hariane Fonseca também estará no programa.

A nova edição do reality rural está prevista para estrear em 17 de setembro.

