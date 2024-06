Conrado anuncia morte de filho horas após nascimento: "ensinou tanto" | A TARDE

O cantor sertanejo Conrado, que fazia dupla com o falecido Aleksandro, e sua esposa Anna Moraes usaram as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para anunciar a morte de um dos filhos gêmeos do casal horas após o parto.

Anna afirmou que este foi o dia mais importante e o mais triste da sua vida. "Ganhei e perdi um filho ao mesmo tempo. Como lidar? Ainda não sei", escreveu.

"Meu peito está dilacerado! Entender os propósitos de Deus é muito difícil. Mas jamais perderei a minha fé […]. Vá em paz meu anjo Miguel, você jamais será esquecido meu filho", disse ela.

O cantor, por sua vez, compartilhou uma foto com o pequeno e disse que, mesmo em pouco tempo, aprendeu muito com o filho.

"Acompanhei toda sua luta! Suas três horas de muita luta, tive a honra de te dar uma benção especial! Ah meu anjo Miguel olhe pelo seu pai e sua mãe, para que sejamos bons pais para o seu irmão Bernardo", escreveu.

"Que Deus te receba com muito amor! Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor! Vá em paz meu filho".

Post de Anna Moraes | Foto: Reprodução | Instagram

