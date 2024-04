Convite luxuoso da festa da filha de Viih Tube surpreende famosos | A TARDE

Viih Tube e Eliezer enviaram 80 convites para o aniversário de 1 ano de Lua, primeira filha do casal. A celebração será uma espécie de "festival", com 3 dias de shows em resort.

Nas redes sociais, famosos que receberam o convite ficaram surpresos com a produção. Houve, inclusive, quem considerou que o próprio convite já era uma festa.

Batizado de "No Mundo da Lua", o convite custou R$ 2 mil, cada um, e é enviado no formato de uma caixa de pelúcia verde.

Ao abrir, um vídeo é reproduzido na parte interna da tampa automaticamente. Dentro da embalagem, há itens de papelaria, fantoche, bichinho de pelúcia, mordedor e chocalho, entre outros mimos para os pequenos.

Entre os famosos que receberam o convite estão Giovanna Ewbank, Pocah, Cíntia Dicker, Pedro Scooby, Mileide Mihaile, Evelyn Regly, Julio Rocha, Romana Novais, Alok, Tays Reis, Biel, Tatá Werneck e Rafael Vitti.

Cada dia terá uma temática diferente. O primeiro será o "Chá da Alice no País das Maravilhas", seguido da "Floresta Encantada da Lua". A festa se encerra no domingo com o "Café da Manhã com as Princesas".

Thaila Ayala compartilhou o convite que Tereza e Francisco, frutos da relação com Renato Góes, receberam e afirmou que ficou impressionada.

“Pelo amor de Deus, fiquei um pouco humilhada agora porque eu mal mando um save the date (reserve a data) para os aniversários dos meus filhos, que são feitos aqui em casa mesmo no quintal. Muito chique!”, disse.

Giovanna Ewbank também afirmou ter ficado em choque com o convite.

"Viih Tube, quero ser sua filha. Estou em choque. São três dias de festa", brincou a apresentadora.

"Quero fazer uma festa que seja inesquecível para ela", disse Viih.

Confira o vídeo.