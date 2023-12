Cotado para o BBB, MC Ryan se explica após cancelar agenda de shows | A TARDE

O MC Ryan é um dos nomes mais apontados para a lista do BBB 24. Cotado pelo público como um grande participante, o funkeiro levantou suspeitas de que estará na casa mais vigiada do Brasil após cancelar toda a agenda de shows do mês de janeiro, mês em que o programa estreia.

Com os holofotes voltados para ele, Ryan decidiu se explicar para os seguidores e contar o real motivo de ter suspendido todos os compromissos profissionais nesse período. Segundo o cantor, o motivo da medida radical é ter mais tempo para cuidar da filhinha, Zoe, que acabou de nascer.

"Virei pai há pouco tempo. É uma fase nova para mim. Não quero perder os primeiros momentos da minha filha", contou ele.

O artista também garantiu que volta em fevereiro, quando a menininha estiver um pouco mais desenvolvida: "Deixando bem claro que travei a agenda somente de janeiro. Não vou fazer show em janeiro, vou cuidar da minha filha. O motivo de eu ter travado o mês de janeiro inteiro foi por causa da minha filha mesmo. Quero estar do lado no primeiro banho e das primeiras coisas... Mas é o mês mais fraco de shows também, mas de fevereiro em diante, estou na pista".