Cristian Bell comemora 1º aniversário do filho de Rodrigo Amendoim | A TARDE

Cumprindo a promessa de cuidar do filho de Rodrigo Amendoim, Cristian Bell comemorou o aniversário do pequeno Moisés na noite desta quarta-feira, 20. O influencer e empresário postou fotos ao lado do garoto e refletiu sobre como Mendo estaria feliz em ver o bebê completar o seu 1° aninho.

"Primeiro aninho do nosso Moisés, graças a Deus consegui me fazer presente. Uma pena você não tá aqui irmão… imagino o quanto você estaria feliz com o paredão ligado, bêbado ouvindo o Erótico e pássaro noturno!”, escreveu.

A postagem repercutiu na internet e emocionou as pessoas que acompanhavam Rodrigo Amendoim. Citado na publicação, o vocalista da banda ‘O Erótico’ comentou sobre o assunto: “Com certeza Mendo está muito feliz em saber que você está tendo o carinho e educação que ele infelizmente não teve quando criança, que é de muita importância para o desenvolvimento e crescimento de um ser humano”.

O tema escolhido para a festa foi Chico Bento, personagem da ‘Turma da Mônica’. Sorridente, Cristian publicou fotos ao lado do 'filho do coração' e Louise Barros, ex de Mendo.