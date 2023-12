Cristian Bell é flagrado beijando cinco mulheres na Farofa da Gkay | A TARDE

O influenciador baiano Cristian Bell está vivendo muito a Farofa da Gkay. Ele foi flagrado beijando cinco mulheres na madrugada desta quinta-feira, 7, último dia da festa de aniversário de 31 anos da influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, em Fortaleza.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível observar o humorista em momentos de flerte e sendo incentivado pelos convidados do evento a beijar a mulherada. As imagens foram gravadas e publicadas no Instagram pela irmã do influenciador, a blogueira Belle Daltro, uma das convidadas da Farofa da Gkay.

Na terça-feira, 5, internautas apontaram que surgiu um clima de romance entre Cristian Bell e MC Loma, dona do hit "Envolvimento", durante o encontro dos dois na Farofa da Gkay. O influencer baiano e a artista pernambucana foram flagrados dançando coladinhos durante o evento.

Confira o vídeo





Reprodução | Redes Sociais