Cristian Bell pede desculpas após polêmica com Ivete: "Estava bebendo" | A TARDE

O influenciador Cristian Bell usou as redes sociais para se desculpar após se envolver em uma polêmica com Ivete Sangalo.

Após o show no Festival Virada Salvador, no primeiro dia de 2024, Cristian Bell se aproximou de Ivete e questionou o que ela estaria fazendo para estar tão nova aos 50 anos.

"Ninguém diz que Ivete tem 50 anos. Ivete está tomando alguma parada, divulga o que você está tomando aí parceira. Ivete, você tá tomando o que, mulher?", questionou. A cantora, então, responde.

"Na verdade, eu não estou tomando, esse que é o mistério". O influenciador insiste. "Pare de mentir, minha piveta". Ivete finaliza e dá uma resposta ao humorista. "Quer saber o que estou tomando? Vergonha na cara".

A pergunta, no entanto, foi considerada invasiva por alguns fãs e internautas devido o comentário sobre a idade.

Cristian explicou, na verdade, que a mistura de bebidas alcóolicas com a emoção de encontrar a cantora resultou nos comentários. ele afirma ainda que o vídeo foi editado e tirado de contexto.

"Eu tenho 25 anos, então, logicamente Ivete tem idade de ser minha mãe. Só que minha lataria não condiz em ser filho de Ivete (...) aí o que foi que aconteceu... juntou a emoção de ver Ivete com a cachaça que eu estava bebendo e eu comecei a expressar gratidão por ter visto Ivete. Aqui na Bahia, quando você está conservada, diz que você está tomando formol. Gente, desculpa, não foi nada disso".

Ele seguiu, afirmando que tem relação próxima com Marcelo, filho mais velho de Ivete. "Estava bebendo, me empolguei, fiquei feliz, sou fã de Ivete. Eu levo o filho dela para passear em Praia do Forte e vocês querendo arrumar briga entre eu e Ivete".

