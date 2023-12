Cristina Mortágua diz que morreu, volta atrás e pede ajuda: "preciso" | A TARDE

A ex-modelo Cristina Mortágua assustou seus seguidores ao anunciar sua própria morte no Instagram nesta quarta-feira, 20. A ex-atriz expôs sua luta contra uma profunda depressão, destacando ter sido vítima de violência psicológica, sobretudo por parte do próprio filho.

Em um apelo, ela buscou auxílio físico, emocional e profissional, compartilhando a difícil situação que enfrenta.

A ex-modelo também trouxe à tona um episódio de agressão por parte de um ex-amigo, sem, no entanto, mencionar o nome da pessoa. Este incidente aconteceu enquanto ela ainda se recuperava de uma operação, resultando em agressões e medo, mas com o auxílio providencial do síndico para sua segurança.

Horas mais tarde, o mesmo perfil que noticiou a angustiante mensagem de Cristina anunciou sua morte. A causa da morte foi atribuída a um latrocínio, com detalhes escassos e a informação de que o velório seria fechado, atendendo ao desejo de ser cremada para que seu espírito pudesse descansar após uma noite de luta intensa.

"É com difíceis palavras que informamos a viagem da nossa querida Cristina para um outro plano. Infelizmente não podemos informar maiores detalhes além do latrocínio. Seu velório será fechado, ela preferiu ser cremada. Seu espírito precisa descansar, lutou por toda a madrugada".

Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.