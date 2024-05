Cruzeiro nudista cobra a partir de R$ 10 mil por pessoa; conheça | A TARDE

Em 2025, uma empresa dos Estados Unidos vai lançar um cruzeiro pelo Caribe onde os passageiros poderão passar a maior parte do tempo completamente sem roupas enquanto estiverem na embarcação.

Uma empresa de turismo que já trabalha com essa proposta é a Bare Necessities Tour & Travel, que existe há três décadas. Os passeios organizados pela agência sempre são voltados para o público naturista. Nos últimos anos, a grande aposta da companhia são os cruzeiros nudistas.

Batizado de “Big Nude Boat 2025” (Grande Barco Nu, na tradução para o português), o próximo evento acontecerá a bordo de uma embarcação da Norwegian Cruise Line, com capacidade para 2.300 passageiros.

A partida será em Miami, na Flórida, com destino ao Caribe, incluindo pontos como a Ilha de São Martinho, a Martinica e as Bahamas. Serão 11 dias de viagem, com preços a partir de US$ 2 mil (R$ 10,3 mil) para uma pessoa em quarto duplo compartilhado.

“Apoiamos a crença de que a sexualidade não vem do estado de nudez, mas sim um estado de espírito. A nudez social não é uma atividade sexual e nos esforçamos para dissipar o equívoco de que é tudo menos natural e bonito”, disse a empresa, segundo o g1.

A Bare Necessities exige que os passageiros respeitem uma série de regras. O passageiro que não seguir, pode ser expulso do cruzeiro.

Confira algumas das regras:

é permitido ficar nu somente dentro do navio, nos passeios é preciso estar vestido;

se o navio estiver atracado em algum porto, é preciso usar roupas mesmo dentro da embarcação, incluindo a varanda as cabines. Os passageiros sempre são avisados quando puderem voltar a ficar nus;

uso de lingeries e acessórios de fetiche são proibidos;

alguns ambientes destinados à refeições dentro do navio exigem o uso de roupas que cubram os seios e as genitálias;

sempre que um viajante estiver nu deverá se sentar em cima de uma toalha;

fotos são permitidas desde que haja consentimento, mas existem algumas áreas em que os cliques são vetados;

acariciar ou tocar inapropriadamente partes íntimas, do próprio corpo ou do de outra pessoa, não é permitido.

