Da fama ao isolamento: Biel Randal expõe surtos na web desde 2023 | A TARDE

Desde setembro de 2023 os internautas baianos acompanham de forma apreensiva, pela web, as notícias sobre as crises de ansiedade e problemas de saúde emocional e mental do influenciador baiano Gabriel Randal, mais conhecido como Biel Randal. Na última terça-feira, 14, os seguidores do influencer ficaram preocupados com a notícia de que o humorista, que acumula mais de 400 mil pessoas no Instagram, estava supostamente pedindo comida e falando sozinho na Rodoviária de Salvador, após um novo surto psicótico.

Ascensão nas redes sociais

Para quem ainda não conhece Randal, ele ficou conhecido nas redes sociais ao criar vídeos de humor sobre acontecimentos do dia a dia, relacionamentos e publicidades criativas, com a participação de outros influenciadores da Bahia, como Franklin Reis, Cristian Bell, Abner Pinheiro e outros.

Desaparecimento Repentino



Entre agosto e setembro do ano passado, a web foi surpreendida com o sumiço repentino de Biel Randal nas redes sociais. Rapidamente, a ausência do humorista foi notada pelos internautas, dando espaço para as mais variadas especulações sobre o que teria acontecido.

Surto psicótico, falta de publicidade e problemas financeiros

No dia 13 de setembro de 2023, a web acompanhou atentamente a volta de Biel Randal para as redes sociais, mas não com conteúdo de humor, como o público esperava, mas aos prantos, com a notícia de que estava com o emocional abalado e enfrentando problemas financeiros. Na época, durante um longo desabafo, Biel Randal contou que retornou para a casa da mãe com o acúmulo de dívidas e a falta de contratos para publicidades nas redes sociais.

Ele ainda revelou que estava sofrendo chantagem de algumas pessoas na rua e que estava vivendo isolado dentro de um quarto, onde ficava pensando em como encontrar uma saída para resolver os problemas que estava enfrentando. No episódio, um amigo de Randal revelou que a suposta perseguição era fruto do surto psicótico que ele estava enfrentando.

Novo surto, briga familiar e ajuda dos amigos

Em janeiro deste ano, Gabriel Randal deixou novamente os internautas preocupados ao abrir uma live no Instagram, afirmando que estava sendo perseguido. Na transmissão, ele pediu socorro diretamente de dentro de casa, após entrar em vias de fato com um irmão. Após o episódio familiar, o humorista recebeu ajuda de outros influenciadores, com acesso a psicólogo e até mesmo consulta com psiquiatra. Contudo, ele não deu prosseguimento ao tratamento e ao cuidado com a saúde emocional e mental.

Sinais de alerta

Desde janeiro, a web tem acompanhado com grande frequência as preocupantes publicações de Biel Randal. O influenciador tem compartilhado fotos em que aparece abatido e chorando, além de posts com frases sobre abandono e pedidos de força a Deus. Ele também abriu lives com a tela preta, acompanhadas por sons de louvores, seguidas por novos períodos de sumiço.

Unidos contra a depressão!

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.

Publicações relacionadas