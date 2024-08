Dançarina do Bonde das Maravilhas tem casa invadida e é agredida

- Foto: Reprodução

A dançarina Karol Maravilha, do grupo Bonde das Maravilhas, foi agredida em sua residência. Ela estava acompanhada dos filhos quando uma mulher invadiu a casa e a atacou. O motivo da agressão ainda é desconhecido.

Thamy, também integrante do Bonde das Maravilhas, usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de Karol. "Como tem muita gente me mandando mensagem querendo saber se a Karol tá bem, ela está bem," afirmou Thamy, assegurando que a colega está "tranquila, graças a Deus."

Thamy expressou indignação pelo fato das crianças terem presenciado a agressão. "A minha revolta, galera, na moral mesmo, é tipo assim… a menina estava com as crianças. As crianças assistiram aquilo," lamentou Thamy.

Ela especificou que as crianças presentes eram Nicole, filha de Karol, Rafael, irmão de Karol, e Arthur, afilhado de Thamy, de apenas um ano. Thamy também rebateu especulações sobre o envolvimento de Karol com um homem comprometido, afirmando que "Karol nunca ficou com o menino."

