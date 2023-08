Daniel Cady abre o jogo sobre famosos e detona dietas malucas

Nutricionista, empresário e palestrante , Daniel Cady é um dos maiores defensores da alimentação saudável e sem culpa do país. Engajado nas redes sociais, ele conversou exclusivamente com o Portal MASSA! e expressou a sua indignação diante de pessoas que defendem dietas e produtos que prometem emagrecimento milagrosos e acabam provocando compulsão e terrorismo alimentar nos seus clientes.

Daniel, que é casado com a cantora Ivete Sangalo, teve os holofotes da internet voltados para si após se envolver em uma polêmica com a coach fitness Maíra Cardi na última semana. Apesar da repercussão recente, essa é uma tecla que o profissional bate há muito tempo e nunca relacionou a uma pessoa específica. O nutricionista costuma criticar a indústria que lucra com o sofrimento das pessoas.

Com tantas dicas de jejum, opções de dietas restritivas com corte de carboidratos ou gorduras, muita gente fica confusa sobre qual a melhor alimentação a ser seguida e prefere consultar vídeos de influenciadores nas redes sociais do que buscar um profissional. “Observe que o tempo todo tem uma dieta nova, um método novo, um remédio novo, uma combinação nova que vai fazer você emagrecer, afinar, desinchar. Então assim, o que acontece é que esse é um mercado muito lucrativo”, disse ele.

Famosos também sofrem do mesmo problema

Daniel Cady permeia entre anônimos e famosos diariamente. Com 10 anos de experiência em consultório e tantos anos mais dando orientação através dos seus cursos, o nutricionista revelou que as celebridades também sofrem do mesmo problema que qualquer pessoa comum quando o assunto é estética.

Nos corredores, o pai de Marcelo, Helena e Marina Sangalo costuma ouvir burburinhos sobre qual é o remédio da vez ou qual é o melhor procedimento cirúrgico do momento e notou que a preocupação com aparência é muito maior entre as mulheres, especialmente por causa da pressão que as marcas e os seguidores nas redes sociais fazem.