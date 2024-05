Davi Brito tem conta no Instagram hackeada | A TARDE

O baiano Davi Brito, campeão do BBB 24, teve a conta no Instagram hackeada nesta segunda-feira, 29. Em mensagem atribuída a ele no perfil, os bandidos sugerem notícias de investimento com retorno de dinheiro fácil. O anúncio da invasão foi feito pela equipe do baiano no X, antigo Twitter.

Além dele, a irmã de Davi, Raquel Brito, também teve a conta invadida. “Estamos na busca pra recuperamos o acesso”, informou a gestão das mídias do campeão.

Vencedor da edição 24 do BBB, Davi contabiliza mais de 10 milhões de seguidores no Instagram.

Rackearam a Conta do Ig de Davi Brito e de Raquel Brito !!!



Estamos na busca pra recuperamos o Acesso !! — Davi Brito 🚗 (@davibritof) April 29, 2024

Além de Davi se pronunciar sobre o ocorrido em sua conta no X, antigo Twitter, a assessoria do campeão do BBB 24 também emitiu um alerta. Confira abaixo: