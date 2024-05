Davi Brito volta ser alvo de críticas na internet | A TARDE

O baiano Davi Brito, campeão do BBB 24, voltou a ser algo de ataques nas redes sociais, após comoartilhar uma publicação da cantora Ivete Sangalo.



Davi repostou uma mensagem da artista contra a LGBTfobia,m. Após a publicação, o vencedor do reality show sofreu uma séria de acusações.

Pelo visto ele contratou uma assessoria”, escreveu um perfil no X.

“Limpeza de imagem das grandes”, escreveu outro perfil.

“Ele pensando: Essa o twitter vai gostar e vou ganhar uns pontinhos com os LGBT”, disparou outra conta.

Davi já havia sido alvo de críticas por sua no resgate e amparo de vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

