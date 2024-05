Davi desabafa após fake sobre sua saída do RS: "Não baixo a cabeça" | A TARDE

Davi Brito usou as redes sociais neste domingo, 12, para fazer um desabafo contra pessoas que estão o atacando e criando informações falsas sobre ele, especificamente sobre sua estadia no Rio Grande do Sul como voluntário.

O baiano voltou a Salvador neste domingo para resolver compromissos pessoais e já definiu a data de retorno ao estado sulista.

Em seu Instagram, Davi compartilhou o print de um portal que informou que ele deixou o RS após ser hostilizado e, com isso, estaria retornando a Salvador.

"O povo quer me derrubar a qualquer custo mesmo, eu só voltei pra casa pra vim ver minha mãe e o povo publicou dizendo que eu fui hostilizado. Mentirosos, o povo do Rio Grande Do Sul me recebeu muito bem, me acolheu", escreveu Davi.

Em uma live, ele contou que é humano, comete erros e mandou um recado aos haters.

"Continua me batendo que vou continuar crescendo. Esse é o momento de parar com essa palhaçada e olhar para o Rio Grande do Sul. para de ficar pegando coisa que não tem nada a ver. Tem gente lá morrendo, passando fome, precisando de ajuda, de R$ 10... Tem gente que está dormindo no chão! Onde você dormiu nessa noite?", desabafou Davi, que apontou o racismo como causa dos ataques.

"É difícil ver um negão em um carro bom, apartamento bom, casa boa, tomando banho de piscina, pessoal não aguenta. Se fosse um branquelo que estivesse onde eu estou, ninguém falava nada. Mas como é um preto pobre favelado, o povo acha que tenho que estar servindo. A gente tem condições de chegar aqui, sim", disse ele, que seguiu.

"Vai ter que engolir que o preto pode crescer na vida. a sociedade está se tornando racista, querem ver o preto sempre perder, mas o preto pode chegar onde quer chegar. A gente é incrível. Não vou baixar minha cabeça, não vou dar liberdade, ousadia para haters, vou continuar sendo negão com orgulho, ajudando o povo", disse.

Por fim, ele revelou quando retorna ao Rio Grande do Sul. "Nesse momento não tem que comemorar nada, é olhar para o povo que está precisando. Quarta-feira estou voltando mais fortalecido ainda. Vamos mais forte. Não quero saber de nada".

