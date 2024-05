Davi diz que jogo do Bahia paralisou por sua causa | A TARDE

O baiano Davi Brito, campeão do BBB 24, afirmou ao PodPah, nesta sexta-feira, 3, que o Bahia paralisou um jogo do Campeonato Brasileiro para que os torcedores pudessem votar nele na final do reality.

“O jogo foi interrompido para a galera votar para eu ser campeão do Big Brother. Você tem noção do que é isso, parceiro, parar um jogo, para falar assim: 'vota no Davi aí, abre o celular agora e vota no Davi'. Então aquilo, parceiro, mexeu comigo quando eu soube daquela notícia", disparou o baiano.

A partida em questão foi Bahia x Fluminense, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 16 de abril, mesma data do confronto. A paralisação, entretanto, se deu por causa da chuva que atingia a capital baiana.



