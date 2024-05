Davi diz que vai voltar ao Rio Grande do Sul e pede doações | A TARDE

O campeão do BBB 24, Davi Brito, publicou um vídeo em seu Instagram nesta segunda-feira, 13, e anunciou que vai retornar ao Rio Grande do Sul, que enfrenta as consequências de um desastre natural. O baiano esteve no estado, voltou para Salvador e pretende embarcar novamente para tentar ajudar as vítimas das enchentes.

Na gravação, Davi pede doações aos seguidores. O dinheiro vai ser usado para comprar cestas básicas e água.

“Quinta-feira estarei no Rio Grande do Sul para poder colaborar e ajudar aquelas vidas que estão carentes das nossas doações. Se você quer ser voluntário e pode estar ajudando mais uma vez, estaremos doando 5 mil cestas básicas e 48 pallets de água. Então, qualquer valor nesse momento é muito bem-vindo para que a gente possa estar levando a alimentação necessária para aquele pessoal que tanto precisa”, pediu.

Assista ao vídeo:

