Davi é visto em jantar romântico no dia dos namorados; veja vídeo

Davi Brito está curtindo a vida após ficar milionário - Foto: Reprodução | Redes sociais

Na noite de quarta-feira, 12, Dia dos Namorados, o campeão do BBB 24, Davi Brito aproveitou um jantar romântico de frente para o mar com uma mulher morena e não identificada.

Segundo o portal LeoDias, o suposto casal jantou lado a lado na parte externa de um restaurante. O estabelecimento fica em um andar alto de um prédio. De lá, os pombinhos ficaram de frente para o mar, com uma vista privilegiada.

Até o momento, não é possível afirmar se eles estão namorando ou se aproveitaram a data romântica para se conhecerem melhor.

O assunto foi bastante comentado nas redes sociais entre os internautas que opinaram sobre a vida de Davi Brito. “Solteiro não tem um minuto de paz. Viva a vida, Davi”, disse um internauta apoiando o suposto romance.

“Nem parece aquele que dizia que iria casar com Mani”, relembrou outra, referindo-se ao relacionamento com Mani Reggo, a quem Davi tratava como esposa dentro do reality.

Há quem se sinta incomodado com as pretendentes do ex-BBB: “Quando ele era motorista de app, não tinha tantas mulheres assim”, completou outro internauta.