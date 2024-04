Davi erra, mas age rápido e evita incêndio em cozinha do BBB; vídeo | A TARDE

Os participantes do Big Brother Brasil levaram um baita susto na tarde deste domingo, 24, quando uma frigideira com óleo pegou fogo na cozinha do VIP.

MC Bin Laden foi preparar uma refeição e colocou azeite em uma frigideira, pôs no fogo e saiu. Enquanto isso, o fogo tomou conta do utensílio.

"Ê, pegou fogo! Pegou fogo!", gritou Davi, que de imediato pegou a frigideira e levou até o lado da cozinha da xepa, abrindo a torneira e colocando a panela na água para apagar o fogo.

Apesar do problema ter sido resolvido, não é recomendado usar água nestas circunstâncias. Apagar fogo causado pelo óleo com água poderia resultar em uma explosão.

O correto seria desligar o fogão e abafar a panela com uma tampa ou um pano úmido.

Após o ocorrido, em conversa com Giovanna, Bin Laden relembrou o ocorrido. Ela questionou se o artista já havia se alimentado e ele contou a história.

"Você comeu? O que você comeu?", pergunta a mineira. "Ovo e dois pães, na verdade, dois mistos-quentes. Quase botei fogo na casa", disse ele. Questionado sobre como ocorreu, ele seguiu.

"Fui deixar a panela ali com azeite e vim fazer os pães, aí, subiu o maior 'fogão'. Aí, o Davi pegou e jogou ali na pia".

"Que negação, hein?! Sua mãe, uma hora dessa...", brinca a mineira.