Davi faz primeiro pronunciamento, mas deixa namorada de fora | A TARDE

Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu sua primeira live para conversar com os fãs na noite desta quinta-feira, 18. O baiano falou sobre a rotina corrida do pós-BBB, a importância dos estudos e a relação com sua mãe.

No entanto, mesmo com pedidos e questionamentos dos internautas que acompanhavam a transmissão, um dos principais assuntos envolvendo sua vida pessoal ficou de fora: Mani. O casal tem sido alvo de polêmica após o motorista por aplicativo se contradizer no status do relacionamento com a cozinheira.

"Estou cansado, nem dormi direito. É muito trabalho para fazer, estou exausto, tive nem tempo de falar com minha mãe, só via WhatsApp, para ter noção. Mas estou aqui para agradecer cada um de vocês", iniciou Davi.

A live foi assistida por diversos famosos, entre eles, o também ex-BBB baiano Diogo Pretto e o cantor Nego do Borel.

Reprodução