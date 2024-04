Davi já tem data para voltar a Salvador; saiba quando | A TARDE

Longe de casa há mais de 100 dias, Davi Brito já tem data para retornar a Salvador. O baiano vai desembarcar na capital baiana neste sábado, 20, às 19h.

A informação foi confirmada ao Portal A TARDE nesta sexta-feira, 19. O campeão do BBB estará cercado por seguranças, mas os fãs do motorista por aplicativo foram convocados para recepcioná-lo no aeroporto e “fazer bonito” no documentário que a Globo está gravando com ele.

O voo de Davi sai do Rio de Janeiro às 17h e deve chegar em Salvador entre 19h e 19h30.

De vendedor de água, no balde, na Lapa, o motorista por aplicativo Davi Brito confirmou o favoritismo conquistado logo no início do programa e se tornou o grande campeão do Big Brother Brasil 24, com 60,52% dos votos.

Com a vitória, ele leva para casa o prêmio de R$ 2.920.000, o maior de todas as temporadas. O segundo lugar ficou com Matteus, que teve 24,5% dos votos, e o terceiro foi de Isabelle, com 14,98%.