Davi não vai brigar por marca "Calabreso"; entenda | A TARDE

Responsável por voltar a viralizar o termo "Calabreso", Davi deve ficar de fora da briga judicial envolvendo Toninho Tornado e o instituto associado a ex do brother, Mani Reggo.

A expressão, criada pelo humorista Toninho Tornado, está no centro de uma disputa no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A equipe de Toninho acionou o Instituto no dia 5 de fevereiro. Entretanto, dois dias antes, um pedido de registro já havia sido feito pelo Instituto Maria Preta, apoiado por Mani.

Uma fonte ligada a Davi, ouvida pelo Portal A TARDE, ressaltou que ele apenas reproduziu o meme e não vai brigar por registro.

"Esse 'Calma Calabreso' tem criador e é reconhecido nacionalmente", citou.

Em nota, a Non Stop Produções, agência liderada por Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, que representa Toninho Tornado, afirma que o termo é usado por ele desde 2018 em suas atividades artísticas.

"O bordão não foi criado pelo integrante do programa e sim replicado conforme o costume de diversos brasileiros, devido ao enorme alcance do artista", diz trecho do documento.

A Non Stop cita ainda que que solicitar o registro da marca demonstra intenção de uso indevido do bordão e tentativa de obter ganhos financeiros "com algo nitidamente criado por outro artista".

A agência diz ainda que tomou as providências necessárias para garantir o direito de Toninho Tornado e apresentou oposição do registro protocolado pelo Instituto Maria Preta, apoiado por Mani Rego, ex de Davi Brito.