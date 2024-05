Davi posta vídeo 'metendo dança' e vira piada na web; ASSISTA | A TARDE

O ex-participante e campeão do Big Brother Brasil 24 (BBB 24), Davi Brito, surpreendeu os seguidores no Instagram durante a madrugada desta segunda-feira, 20. Por volta das 2h, o soteropolitano postou um vídeo onde aparece dançando e arrancou comentários dos internautas.

No vídeo em questão, Davi aparece 'requebrando' com a canção "Algema e Bota", do cantor baiano Oh Polêmico. O ex-BBB estava sem camisa, com apenas um short estampado e fones no ouvido.

Diversos seguidores fizeram piada sobre a dança do baiano. “Hoje eu durmo cedo. Eu às 2h da madrugada:”, brincou um. “Do nada abro o insta e dou de cara com Davi macetando o vento”, afirmou outro. “O pix da globo caiu kkkk”, sugeriu um terceiro.

Atualmente, Davi Brito possui cerca de 9,6 milhões de seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Ele tem ganhado bastante repercussão nos últimos dias por filmar a entrega de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

