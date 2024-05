Davi promoveu Salvador e a região de Cajazeiras, avalia Isaac Edington | A TARDE

A passagem -e vitória- de Davi no Big Brother Brasil 24 foi um marco para a cidade do Salvador e, principalmente, para a região de Cajazeiras. A avaliação é do presidente da Saltur (Empresa Salvador Turismo).

Isaac Edington está em Cajazeiras, onde uma festa vai ser realizada com a presença de Davi, que voltou à capital baiana neste sábado, 21.

"O tempo inteiro, sempre que podia, o Davi defendia nossa cidade, e isso acaba promovendo a cidade e, sobretudo, essa região de Cajazeiras, que é uma cidade dentro da nossa cidade", disse Isaac em entrevista ao A Tarde.

Segundo ele, a festa em celebração ao ex-motorista por app traz benefícios à cidade e ao bairro onde ele morou devido à circulação de economia.

"Hoje estamos em um evento onde circula a economia da cidade, as pessoas participam, está tendo uma grande movimentação de pessoas que se prepararam para estar aqui, então, direta ou indiretamente só traz benefícios essa iniciativa".

"A cidade recebe Davi muito bem, ele mostrou a perspicácia do povo soteropolitano, mostrou a nossa representatividade, a força da nossa comunidade e da nossa atitude, está de parabéns o Davi e a população que votou. Estamos aqui hoje para celebrar esse momento tão especial para Cajazeiras".