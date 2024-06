De casamento a ciúmes: A Dama e Gabi Messy contam tudo sobre elas

A Dama do Pagode e Gabriela Messy vão oficializar o casamento em breve - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O relacionamento da cantora baiana Alanna Sarah, conhecida como A Dama do Pagode, e da influenciadora digital Gabriela Messy é admirado por milhares de pessoas. Sempre ativas nas redes sociais, elas costumam mostrar o amor que sentem uma pela outra na internet, mas será que os fãs conhecem mesmo os bastidores desse romance?

Em conversa ao Portal MASSA!, A Dama e a Gabriela contaram tudo sobre essa relação, revelando os detalhes do começo do namoro e até abrindo o jogo sobre os planos para o futuro, como um belo casamento no Candomblé.

O início de tudo

Assim como em muitos namoros da geração atual, as redes sociais tiveram um papel fundamental neste romance, pois foi vendo a blogueira Gabriela Messy no Instagram que A Dama do Pagode se interessou por ela. Baiana raiz, a cantora pediu que uma amiga em comum colocasse Gabi "na fita" dela, apresentando as duas assim que possível. Dito e feito.

Agindo como um cupido, Jéssica resolveu levar Gabriela para curtir um show de pagodão da Dama, mas a missão de juntá-las não foi tão fácil. Jéssica e Gabi foram para o evento acompanhadas por outras pessoas e, inicialmente, a blogueira não queria se envolver com a cantora, chegando até a tentar 'armar' uma das amigas dela para ficar com a artista em seu lugar.

"Ela não queria ficar comigo, ela tava empurrando a amiga dela pra mim. E aí eu falei 'não quero a sua amiga'", relembrou A Dama. "Eu não tinha interesse inicialmente, mas quando ela começou a cantar, eu me encantei. Vi algo a mais ali", explicou Gabi.

Na época, Gabriela estava solteiríssima, e A Dama pegou a visão de cima do palco que "teria trabalho" com ela. Por isso, assim que acabou o show, ela desceu e foi ao encontro da influenciadora. Elas ficaram, mas a experiência não foi boa, porque pessoas que estavam se envolvendo com as duas se chatearam com a situação. "Atrapalhou alguns esquemas dela, não foi muito legal não", disse Gabi. "Foi uma dor de cabeça da zorra", concordou a pagodeira.

Depois disso, as duas se reencontraram e decidiram arriscar mais uma vez: "A gente resolveu se dar uma outra chance de ficar novamente, foi aí que a gente ficou. E nessa de ficar não parou mais".

Para elas, todos os desafios do começo foram recompensados pelo relacionamento que elas vivem atualmente. "Valeu muito a pena, hoje a gente tá casada há dois anos e seis meses, acho que a gente está junta desde o tempo que a gente ficou na primeira vez", disse a cantora.

Apaixonadíssimas, elas contaram que possuem formas únicas de se chamar. Mais tradicional, Gabriela apelidou a Dama de "amor", já a cantora chama a mulher de "minha preta".

Fama, fãs e ciúmes

Enquanto A Dama do Pagode é muito conhecida pela música, Gabriela Messy tem o seu trabalho na internet, que inclusive surgiu muito antes delas estarem juntas como um casal. Famosas e com fãs, elas precisam lidar com comentários ousados, propostas desrespeitosas com a relação e, consequentemente, com o ciúme.

Elas revelaram ao Portal MASSA! que A Dama é muito mais "tranquila" do que Gabriela quando o assunto é ciúmes. Porém, a influencer digital aprendeu a separar a vida pessoal da profissional e está lidando melhor com as 'gaiatas'.

"Eu tento entender o máximo que é o trabalho dela. A gente sabe, a gente conhece mulher! Eu sempre tento equilibrar. Eu sei que tem mulheres que gostam do trabalho dela, que curtem ela de verdade, e tem mulher que é mais 'mais'. Porém, a mulher é minha, né? Eu estou com ela, então o resto é resto", declarou.

Apesar de dizer que "leva tudo na esportiva", A Dama fica de olho em quem mexe com a esposa dela. Recentemente, ela precisou se ausentar para fazer a iniciação aos Orixás, no Candomblé, e notou que muita gente se aproveitou desse período para caçar 'frete' com Gabi.

"No caso dela, principalmente nesse tempo que eu fiquei fora, eu percebi que as pessoas não me respeitam. Tipo, ela tava lá na rede social dela, ela postava alguma coisa e eu via muito comentário. Nossa, as pessoas acham que eu fiz o quê? Que eu desapareci e larguei minha mulher aqui?", contou A Dama.

Elas sempre se resolvem no off

Por já terem as vidas expostas naturalmente devido às profissões, Gabriela Messy e A Dama sempre se policiam em relação ao que publicam na internet. Sem dar abertura para desentendimentos públicos, como as pessoas costumam ver entre muitos casais que trabalham com as redes sociais, as duas preferem resolver suas questões 'em off' e apenas entre elas.

As pessoas que estão a nossa volta sabem a diferença, mas as pessoas da internet nunca vão saber, porque a gente sempre quer passar muito amor. A gente sabe que todo casal tem uma briguinha, uma coisa, mas não é algo ao extremo tipo 'ah, acabou o amor', não é nada disso

"A gente sabe balanciar isso, a internet não precisa saber de tudo, até porque em todo relacionamento existe isso, existem desavenças, são duas pessoas totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, mas que o amor existe independente de qualquer situação", afirmou Gabriela Messy.

Elas vão oficializar o casamento

Para quem não sabe, a Dama e Gabriela Messy já são casadas e moram juntas, mas não oficializaram a relação com uma festa ou cerimônia religiosa. Em conversa exclusiva com o Portal MASSA!, elas contaram que já houve dois pedidos para isso, com recusa, e também explicaram o motivo de ainda não tirado esse sonho do papel.

Ao serem questionadas se gostariam de uma festa de casamento, Gabriela brincou dizendo que está aguardando pelo pedido formal: "Eu tô esperando esse pedido aí. Algo mais profissional, com luzes, com câmera, buquê de flores".

"Essa menina é armeira! Eu já pedi ela em casamento duas vezes e aí eu falei a ela 'vamos fazer uma festa de casamento', ela não quer, ela quer casar no terreiro. Então a gente vai fazer uma cerimônia no terreiro, a gente vai casar realmente no Candomblé", explicou A Dama.

Apesar da vontade, agora elas precisarão esperar o período de resguardo acabar. "Eu ainda tenho um ano de resguardo para cumprir pela frente, mas assim que passar essa fase do resguardo eu tenho certeza que a gente vai dar esse passo", finalizou a cantora.