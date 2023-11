Defesa diz que Ana Hickmann junto à Record persegue Alexandre Correa | A TARDE

O advogado de Alexandre Correa, Enio Martins Murad, disse, em entrevista ao Splash, que o cliente está sendo perseguido pela mulher, Ana Hickmann, e pela Record. A defesa alegou que não tem conhecimento de nenhuma investigação de fraude contra o empresário.

No último domingo, 26, a apresentadora afirmou em entrevista à emissora que o marido estaria sendo investigado por “fraude, desvio e falsidade ideológica”.

“Alexandre tem direito ao contraditório e a ampla defesa. Até agora, tudo que Ana Hickmann acusou não comprovou. A exemplo da suposta arma de fogo que deu causa ao arrombamento abusivo do apartamento de Alexandre. Na verdade, a verdadeira vítima nesse caso é o marido, que está sofrendo uma perseguição obsessiva por parte de Ana Hickmann e da Rede Record”, disse o advogado.

Além disso, Enio Martins Murad comentou as dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa do casal, a Hickmann Serviços: “Toda empresa no Brasil de hoje está passando por dificuldades e Ana Hickmann está demonstrando imaturidade para lidar com o tema”.

Ainda na entrevista, o advogado afirmou que “não tem ciência de nenhuma investigação”. “Informamos ainda que Alexandre é sócio-administrador da empresa Hickmann Serviços e que tem poderes legais para assinar cheques e documentos.”