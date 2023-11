Veja depoimento de Ana Hickmann contando agressões que sofria do ex | A TARDE

A apresentadora da Record, Ana Hickmann, detalhou pela primeira vez o episódio de agressão envolvendo seu ex-marido, Alexandre Correa, durante uma entrevista exibida no domingo, 26, no programa Domingo Espetacular. Na conversa com a apresentadora Carolina Ferraz, Ana falou sobre o dia da agressão, detalhes das razões que levaram a discussão e até mesmo a infância conturbada por violência doméstica.

A apresentadora e modelo começou a entrevista dando detalhes sobre o que ocorreu naquele 11 de novembro. Ana contou que estava conversando com o filho, um garoto de 10 anos, sobre “mudanças” que a família teria de passar no futuro. Alexandre não gostou e começou uma discussão verbal com a apresentadora.



Segundo relato da Ana, a discussão cresceu ainda na frente do filho. Quando Ana pediu para que uma funcionário tirasse a criança do local, Alexandre teria partido para a agressão física. “Ele veio na minha direção. Ele não me acertou (uma cabeçada) porque eu esquivei”, disse.

Ana então contou que Alexandre fechou a porta da cozinha em seu braço, na altura do cotovelo, no momento após ele tentar segurá-la. “Eu comecei a gritar. Eu gritava por socorro. Gritava ‘chama a polícia’. Gritava 'liga no 190’”.



Segundo a apresentadora, no momento da agressão com a porta, os cachorros ficaram irritados e então ela falou um comando para que os animais atacassem Alexandre. “Eu gritei ‘pega’”. E ele pegou”.



Trancada dentro do cômodo, Ana conseguiu ligar para a polícia. “Ele queria pular a janela. Eu peguei o celular e liguei no 190. Foram três toques. Ainda bem que existe o 190, se não ele teria pulado a janela e eu não sei o que teria acontecido”. Ana também relatou que Alexandre fazia comentários ofensivos sobre sua aparência, peso e idade. “Ele tinha o dom de me fazer sentir uma merda”.

Ana confirmou que entrou com o pedido de divórcio ao casamento com Alexandre pela lei Maria da Penha, já que ele tramita mais rápido na justiça. A apresentadora contou que o filho tem noção da separação. Ao falar do filho, Ana começou a chorar. “Eu precisava me cercar de segurança. Segurança emocional, física e jurídica antes de falar (sobre a agressão). E por isso eu posso falar. Agora eu posso consigo”, disse. “Eu ainda não sei por onde recomeçar, mas eu vou recomeçar. Eu não tenho medo do futuro. Eu vim de família humilde, do nada. Eu já fiz isso. Ninguém merece ser torturado de nenhuma forma”.

Defesa de Alexandre



A reportagem do Domingo espetacular entrou em contato com os advogados de Alexandre, que em nota, responderam afirmando que Alexandre nega ter agredido Ana, que a inocência dele será atestada na justiça e que o filho é a única vítima da história.

O telejornal também mostrou o depoimento de uma servidora de Ana. No documento, a mulher fala que ficou no quarto com a criança durante a discussão e que a apresentadora entrou com o braço machucado no espaço. Em seguida, a mulher trancou a porta e Alexandre quis entrar.



Relembre o caso de Ana Hickmann

A apresentadora registrou um b.o. por agressão contra o marido, Alexandre Correa, na casa da família em Itu, no interior de São Paulo. Ela disse à polícia que estava conversando com o filho, de 10 anos, na cozinha de casa quando Correa ouviu e não gostou do assunto. Por isso, ele iniciou uma discussão. A criança, assustada, teria saído correndo do ambiente, segundo Hickmann.



Correa teria empurrado a esposa contra a parede e ameaçado dar cabeçadas nela, de acordo com informações que constam no boletim de ocorrência. Ele negou as acusações nas redes sociais.



Durante a discussão, Correa teria fechado a porta da cozinha, atingindo Hickmann, segundo consta no boletim. Ela usou a situação para trancar o marido fora do cômodo e chamar a Polícia Militar, mas, Correa não estava mais no local quando os agentes chegaram. Na delegacia, ao prestar depoimento e registrar o boletim, Hickmann recusou as medidas protetivas previstas na Lei Maria de Penha.

