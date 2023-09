Delegado fala sobre acusações de consumo de drogas do ator Kayky Brito

O delegado Ãngelo Lages, responsável pelo caso que envolve o atropelamento do ator Kayky Brito, revelou novas informações sobre o fato. Em uma entrevista para o programa Fofocalizando, do SBT, na terça-feira (12), o delegado esclareceu que, de acordo com as investigações, não foi encontrado nenhum indício de uso de entorpecentes pelos envolvidos, apenas consumo de álcool.

Ângelo Lages também ressaltou que a responsabilidade da polícia se limita à investigação do atropelamento e não abrange o que os artistas carregavam dentro do carro, pois não há relação direta com o incidente.

Segundo Ângelo Lages, o elemento principal para a conclusão da investigação é determinar a velocidade em que o motorista de aplicativo Diones Coelho Silva estava dirigindo no momento do atropelamento. Ele acrescentou que essas informações devem ser apresentadas na próxima semana.