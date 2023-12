Denilson explica rumores sobre Belo: "Não me deve nada" | A TARDE

Após a informação de que Belo não teria pago uma das parcelas da negociação de uma dívida, Denilson surgiu nas redes sociais para negar todas as acusações. Na legenda da publicação, feita no Instagram, ele aproveitou para divulgar a nova turnê do Soweto.

“Galerinha, rapidinho, só para explicar uma parada. Essa semana saiu uma notícia de que o Belo me devia uma parcela de alguma coisa, do nosso acordo. Eu vi em vários sites desses de fofoca, mas deu ruim, papai”, disse Denilson.

Em seguida, ele declarou que está tudo certo entre ele e o cantor. “Belo não me deve nada. Se existia a pendência de uma parcela, ela já foi resolvida. E está tudo certo, vida que segue”.

“Tudo que pode acontecer daqui para frente é o pai tocar tantã”, finalizou.