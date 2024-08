Dia dos Avós: sete famosos que ganharam netinhos antes dos 50 anos

- Foto: Reprodução

Qual a idade mínima para alguém virar avô ou avó? Teoricamente, não existe um limite de idade para assumir esse papel, já que varia conforme a idade em que os filhos tiveram seus primeiros filhos. Em alguns casos, pessoas podem se tornar avós ainda jovens, até mesmo na adolescência, se seus descendentes engravidarem precocemente.

Por outro lado, a idade mais comum para se tornar avó no Brasil é de 50 anos para as mulheres e 54 para os homens. Isso se deve à queda na taxa de fecundidade e ao aumento da idade das mulheres ao terem seus primeiros filhos.

Alguns famosos brasileiros entraram para essa lista de avós antes dos 50 anos, surpreendendo muitos com sua juventude. A lista é surpreendente e mostra que a idade não define a capacidade de amar e cuidar.

■ Daniela Mercury

A cantora baiana se tornou avó de Clarice em 2009, aos 43 anos. A já adolescente é fruto do relacionamento do seu filho Gabriel Mercury com a também artista Tais Nader. Em 2018, a artista se tornou avó pela segunda vez com o nascimento de Mel, filha da bailarina Giovana Póvoas.

“A primeira neta veio quando eu tinha 43 anos. A segunda, uma menina também, renova a sensação desse amor tão grandioso. É como se eu pudesse sentir o amor nos meus braços, sólido, concreto, ainda mais nítido”, refletiu a cantora em entrevista à Folha de São Paulo.

| Foto: Reprodução

■ Cristiana Oliveira



Em 2013 aos 49 anos, a atriz e modelo se tornou avó com o nascimento de Miguel, filho de Rafaella, sua primogênita, de 24 anos. Ela, que se considera 'avó coruja', considerou o bebê um presente de Deus.

"Sou coruja, claro, como toda avó, especialmente de primeira viagem. Sou coruja, mas pelo lado do bem de ser coruja, né? Sem sufocar. Não fico em cima", disse ela meses após o nascimento do bebê à Quem.

| Foto: Reprodução

■ Luigi Baricelli



Em 2015, o ator e apresentador descobriu que se tornaria avô aos 45 anos. Sua filha, Rubia Baricelli, deu à luz Helena e 2016, fruto de relacionamento com o artista plástico, Henrique Tomaz.



"Sou um avô que cuida, que brinca, que vive com a intensidade, mas sem a responsabilidade da criação", comentou ela em entrevista ao Uol.

| Foto: Reprodução

■ Claudia Ohana

A atriz tinha 41 anos quando sua filha, Dandara, deu à luz Martin, em 2005. Em 2012 ela participava do 'Dança dos famosos', então apresentado por Fausto Silva, quando se tornou avó pela segunda vez. Sobre ser avó jovem, ela considerou ser 'um barato'.

"O neto é a continuação do filho. Foi uma sensação incrível quando o Martim nasceu, em maio de 2005. Eu só tive uma filha e você acaba voltando àquela sensação de ser mãe outra vez. É tudo muito mágico! Às vezes eu não entendo como tem avós que não fazem parte da vida dos netos. É como se fosse um filho. É um amor incondicional".

| Foto: Reprodução

■ Tati Quebra Barraco

Entre as famosas, certamente a cantora é a que foi avó mais jovem. Ela tinha 28 anos quando Carol Lourenço, sua primogênita, deu à luz Kauã. A artista contou à Marie Claire que, além do susto, virar avó foi felicidade.

"Só você passando para saber a emoção. Eu dei e ainda continuo dando todo apoio para minha filha em todos os quesitos". Atualmente ela é a vovó também da Pérola Victória, de 8 anos.

| Foto: Reprodução

■ Belo

No ano em que lançou "Pra Ver o Sol Brilhar", Belo teve outro motivo para celebrar. Aos 36 anos, com a chegada de Haney, ele virou avô pela primeira vez. Atualmente ele é o vovô de três meninas. Ele também se considera 'coruja'.

"Minha relação com a minha neta é excelente. Nos vemos quando minha agenda permite, mas sempre dou um jeito de matar a saudade. Sou coruja! Sou do tipo que faz todas as vontades. Comigo pode tudo!", admite ele em entrevista ao finado Ego.

| Foto: Reprodução

■ Luciano Camargo



Maria Luiza é a primeira neta do cantor. Ela nasceu em 2014, quando o artista tinha 40 anos, e é fruto do filho do sertanejo, Wesley, e Thais Fraga.

“Tudo em minha vida aconteceu cedo, não poderia ser diferente em relação a minha primeira viagem como avô, no final desse ano fui agraciado com esta surpresa, que Deus traga ao mundo minha netinha com muita saúde”, contou ele à Caras, à época.