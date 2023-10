Diego Alemão é internado em clínica para tratar depressão

O advogado Jeffrey Chiquini, que defende o ex-BBB Diego Alemão, usou as redes sociais na tarde desta terça-feira,26, para informar que o seu cliente foi internado em uma clínica de reabilitação após ser preso por porte ilegal de arma no Leblon, no Rio de Janeiro.

Segundo testemunhas, ele estava alterado, com uma arma e ameaçando atirar nas pessoas. Policiais foram checar um táxi, onde o tal homem estaria e encontraram Diego de posse de uma arma.



Segundo Chiquini, a internação aconteceu devido a uma depressão e uso de substâncias químicas. "Em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gasques acaba de ser internado espontaneamente em clínica de reabilitação. Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido. Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Em breve teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos", escreveu o advogado.



Diego deixou a delegacia às 9h, após pagar fiança de R$ 4 mil. Ao sair, ele alegou que estava armado porque é ameaçado.



Veja:

Diego Alemão, ex-BBB | Foto: Reprodução/Instagram