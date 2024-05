"Difícil e solitário", diz ex-BBB Fernanda Bande sobre maternidade | A TARDE

Se adaptando à nova rotina após o Big Brother Brasil 2024, a confeiteira Fernanda Bande tem tentado se dividir entre a vida pessoal, com os filhos, e o profissional, em meio aos compromissos de uma ex-bbb. Neste Dia das Mães, a niteroiense, de 32 anos, comemora a data especial longe de Marcelo, 11, e Laura, 6, por um bom motivo, segundo a mesma.

A Loba, como é chamada pelos fãs após o reality, está em São Paulo, longe da sua cidade de origem, Niteroi. Apesar da distância, a ex-bbb afirmou ao Portal Folha de São Paulo que se sente feliz por proporcionar o que sempre desejou à sua família, apesar dos desafios que precisou encarar até o atual momento.

Fernanda foi mãe aos 19 anos de Marcelo, que tem o espectro autista, e não contou com o apoio do pai, sendo mãe solo. Desta maneira, a confeiteira relembra o período, encarado como difícil e solitário.

"Foi muito difícil e solitário. Não foi uma fase em que eu estava feliz, fiquei muito frágil e me fechei para todos", afirmou a Loba, que continuou: "As pessoas me alertavam sobre o Marcelo antes, mas como eu estava muito vulnerável, via maldade em tudo. Pensava: 'Vocês não vão chamar meu filho de maluco', o que era preconceito puro. Quando a escola conversou comigo, eu entrei em pânico, mas o levei para a médica."

Fernanda Bande com os filhos | Foto: Divulgação / @nandabande

Desta maneira, colocando como prioridade a maternidade, Fernanda foi esquecendo da sua versão "mulher", relembrando que, após se tornar mãe, nunca tinha tido um final de semana para si.

"Nunca me conheci como mulher na vida. Sempre fui das crianças. Nunca tive um fim de semana só meu depois de me tornar mãe, nunca fui para lugar nenhum sozinha", disse a ex-bbb.

O empreendimento de confeitaria surgiu durante a gravidez da pequena Laura, quando decidiu fazer um bolo de milho para levantar o humor e decidiu investir na paixão. Segundo a Loba, a decisão foi uma "salvação" do cenário em que a mesma estava.

"Me desdobrava para fazer e entregar, mas gostava. As crianças me ajudaram na cozinha, a produzir, embalar, decorar e iam comigo entregar", contou.

Após a passagem pelo reality, onde reuniu mais de 2,6 milhões de seguidores nas redes sociais, a niteroiense avaliou a sua caminhada e opinou sobre as cobranças consigo mesma, afirmando que poderia ter sido mais positiva. Além disso, afirmou que não se vê sendo mãe novamente, mas caso ocorra, ela diz que encararia a missão com tranquilidade, muito por causa da experiência.

"Ainda carrego muita dor. Eu poderia ter sido mais positiva e mais bondosa comigo mesma, me magoei e me maltratei muito", opinou, continuando: "Não me vejo com outro filho, mas, se viesse o terceiro, já sei como fazer. A experiência me traz conforto", finalizou Fernanda Bande.

