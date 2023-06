Diogo Nogueira agradece nordestino por tirar 'besta' do poder; vídeo

O sambista Diogo Nogueira agradeceu ao povo nordestino pela participação na derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tentou a reeleição nas urnas na última disputa presidencial, vencida por Lula (PT). A declaração do artista foi feita durante um show em São João de Caruaru, em Pernambuco. O momento chegou a ser registrado em vídeo. O material circula nas redes sociais nesta segunda-feira, 26.

Atual chefe do Executivo, Lula obteve 22.534.716 de votos só no Nordeste. O petista venceu nos nove estados da região, ficando com 69,3% dos votos válidos dos nordestinos.

“Estou aqui para agradecer ao povo nordestino por ter tirado aquela besta [Bolsonaro] do poder”, disse o cantor, ainda no palco. Foi primeiro ataque público de Diogo Nogueira para Bolsonaro.

null Reprodução / Redes Sociais