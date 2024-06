Dudu Camargo esclarece boato de fezes em camarim: 'Covardia' | A TARDE

Um ano após demissão, Dudu Camargo falou pela primeira vez sobre um suposto episódio de fezes no camarim que teria provocado sua saída do SBT. Em entrevista ao Link Podcast, o apresentador negou veementemente a veracidade do rumor.

"Achei muita covardia vincular minha saída do SBT a esse episódio maluco. Quem soltou essa notícia foi um portal que a Record já processou diversas vezes e quis viralizar em cima da minha demissão", declarou, sem citar nominalmente o portal.

A história narra que uma toalha suja com fezes teria sido encontrada no micro-ondas do camarim da ex-estrela mirim.

Ainda na entrevista, o ex-apresentador do Primeiro Impacto explicou que não manifestou-se sobre a história antes pelo temor de fomentá-la.

"Não é do meu feitio [rebater polêmicas]. Sempre fui detonado, esta não foi a primeira polêmica em que me envolvi. Já vinha, desde o começo da minha trajetória, lidando com notícias negativas que foram criando [a meu respeito]. Penso que, sempre que falar nessas fake news, estarei propagando-as."

Sobre a origem do rumor, Dudu desconfia que tenha pardido de um antigo desafeto do canal de Silvio Santos para manchar sua imagem.

"Não sei se partiu do próprio site ou de alguém mal-intencionado dentro da emissora, mas a ideia era tentar manchar minha imagem para que eu não conseguisse emprego em lugar nenhum. Se a demissão veio lá de dentro [do SBT], provavelmente a história também."

