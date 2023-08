Dudu Camargo nega ter se relacionado com garoto de programa: "fake"

O ex-apresentador do SBT Dudu Camargo negou ter se relacionado com o garoto de programa Arthur Mondelo após o acompanhante ter exposto um suposto contato sexual com o apresentador.

Após uma nota cifrada viralizar, Arthur afirmou que ele foi o acompanhante citado. Já o apresentador em questão foi Dudu Camargo.

"Sou eu sim, o acompanhante que saiu com o apresentador, que o apresentador não aguentou e ploft ploft. Eu não contei para as pessoas que eu atendi o apresentador e ele cagou em mim. Aliás, 50% dos clientes fazem isso. Você vai cutucar lá atrás e acha que vai sair o que, meu amor? Ouro? Sorvete? Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Coitadinho", disse.

Ao IstoÉ, Dudu negou as informações e afirmou que nunca sequer trocou mensagens com o garoto de programa. "Nunca tive nenhum tipo de contato pessoal, amoroso, sexual ou virtual com esse suposto garoto de programa. Não conheço pessoalmente, nem troquei mensagens com ele. Me chama atenção alguém, sem nenhuma prova, gerar tanta fake news", disse.