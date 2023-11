Dulce María lamenta morte de Ana Clara no show de Taylor Swift | A TARDE

A cantora Dulce María, do grupo mexicano RBD, lamentou a morte de Ana Clara Benevides, dentro do estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, durante apresentação de Taylor Swift. Em 2006, fãs dos Rebeldes também morreram por conta de um tumulto.



“É algo terrível, para o qual não há palavras. Nós vivemos a coisa mais horrível pela qual se pode passar, mas, graças a Deus, pela experiência que tivemos, cuidamos da segurança para que não se repetisse. Mas é lamentável e felizmente já tomaram medidas”, declarou.

O grupo esteve em turnê pelo Brasil.

Causa da morte

O laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML), divulgado pela delegada Juliana Almeida, em entrevista à CNN, aponta que Ana Clara Benevides tinha pequenas hemorragias nos pulmões.

“Calor, insolação e desidratação são alguns desses fatores, mas sem o resultado dos exames, não temos como afirmar que seja isso. Agora é prematuro afirmar que a Ana Clara morreu por hipertermia (excesso de calor). Se tudo der negativo, poderemos chegar a conclusão de que foi por causa do calor”, afirmou a agente.

Família de Ana Clara Benevides nega contato de Taylor Swift

Gabriela Benevides, prima de Ana Clara Benevides, jovem que morreu no show de Taylor Swift, negou que a cantora tenha entrado em contato com a família. Nessa terça-feira, 21, alguns portais internacionais afirmaram que a artista teria conversado com os parentes da universitária.

“Até onde eu sei, não. É fake isso”, confirmou Gabriela, em conversa com Gabriel Vaquer, F5. Taylor teria pedido para que sua equipe entrasse em contato com a família de Ana Clara Benevides.