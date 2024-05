É Fake! Subtenente do exército faz cobrança para Davi e vídeo viraliza | A TARDE

Mais uma vez, o baiano Davi Brito, grande campeão do Big Brother Brasil 24, foi alvo de cobranças por parte de comediantes que produzem conteúdos irônicos para as redes sociais. Desta vez, um comediante da página de comédia 'Contos de Milico', interpretou um subtenente do exército, e cobrou uma lista de exigências ao baiano.

Em vídeo publicado no Instagram da página, o subtenente 'fake' apresenta uma lista e cobra a devolução de materiais, que segundo ele, teriam ficado na posse de Davi, quando o baiano serviu ao Exército Brasileiro.

"Estou gravando esse vídeo aqui, porque o Davi ficou devendo uma lista de material aqui na subtenência. Certo, Davi? Vou falar a lista aqui, pra você já ir providenciando aí, que agora que você tá rico milionário, não tem desculpa!", bradou o comediante, caracterizado como oficial do exército.

Dentre os materiais citados pelo comediante, estão: Chinelo preto com brasão do exército; chula; coturno 'queixo duro'; três camisas camufladas; calça camuflada; mijão; meias branca e verde; e também cuecas camufladas, que segundo o subtenente, ele teria custeado para o baiano.

O vídeo de comédia furou 'a bolha', e muitos internautas acreditaram que o personagem feito pelo comediante, era de fato verídico, e levaram a sério a brincadeira. "Tá passando fome é subtenente? Manda o pix aí e deixa o cara em paz", criticou um internauta. "Todo mundo querendo aparecer às custas de Davi", opinou outra.

Pastor 'fake' também cobrou a Davi

Na última semana, um vídeo de um outro comediante viralizou na web. No vídeo, o comediante interpreta um pastor, que se apresenta como representante religioso da igreja em que o baiano Davi Brito frequentava, antes do reality.

Após o baiano vencer o BBB24 e se tornar o mais novo milionário do país, o pastor 'fake' cobrou no vídeo de comédia, cerca de 10% do valor do prêmio recebido por Davi após ser campeão.

O vídeo em questão também furou 'a bolha', e internautas acreditaram que a cobrança era verídica. No entanto, apenas se tratava de um personagem, em um vídeo irônico.