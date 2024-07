Éder Militão é flagrado com babá que falou mal de Karoline Lima

Éder Militão contratou babá que falou mal de Karoline Lima - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jogador de futebol Éder Militão foi flagrado recentemente com a família e a ex-babá de sua filha, Cecília. A situação aconteceu após a polêmica da funcionária ter feito acusações graves contra a mãe da criança, a influencer Karoline Lima.



A informação foi divulgada pela página “Segue A Cami”, que publicou um vídeo feito pelos seguidores em um aeroporto dos Estados Unidos. Nas imagens, a ex-babá aparece ao lado do atleta e dos familiares dele, que estão passando uma temporada de férias no país. Além deles, a atual namorada de Militão, Tainá Castro, e os dois filhos também são vistos no registro.

Segundo a pagina, a babá foi contratada para cuidar das crianças durante o passeio e que Cecília deve chegar em breve.

“É muito contraditório ele demitir a babá porque tratou mal a filha e contratar para cuidar da filha da atual”, disse uma das internautas. “Condição para falar mal da karoline: emprego vitalício na família”, comentou outra.