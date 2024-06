Edital Circulações Literárias tem inscrições encerradas em 2 de junho | A TARDE

Os artistas literários da Bahia têm até 2 de junho (domingo) para se inscrever no Edital "Circulações Literárias", da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA). As inscrições foram abertas no último dia 26 de abril.

Com o edital serão selecionadas dez propostas de circulação literária, com premiação de R$ 20 mil, para divulgar o trabalho de artistas da palavra da Bahia e distribuição de suas produções literárias pelo estado.

O edital apresenta duas possibilidades de formatos: Circulação de Artistas da Palavra (o artista circula com sua produção literária por no mínimo dois municípios) e Youtubers Literários, Booktubers ou Influencers baianos, que têm a finalidade de valorizar e fortalecer ações de promoção e difusão da literatura produzida na Bahia em espaços virtuais (Youtube, Instagram e TikTok).

As vagas serão reservadas em 30% para cotas raciais (pretos ou pardos). As propostas contempladas têm o período para execução de outubro de 2024 a março de 2025.

