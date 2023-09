"Ela promete, vai ser incrível": Fãs reagem ao anúncio do Ivete 3.0

Ivete Sangalo anunciou nesta quinta-feira, 21, detalhes do projeto que celebra seus 30 anos de carreira. Na plateia, quem também marcou presença foram os fãs da cantora, que ela carinhosamente chama de 'Zamuris'.

Após o anúncio -e o pocket show da artista-, os fãs reagiram em conversa com o Portal A TARDE aos anúncios feitos por Ivete.

O influenciador digital Heitor William contou que o show no Maracanã será uma nova oportunidade de vivenciar um evento marcante na carreira da artista. Ele afirmou que vai seguir Ivete não somente em São Paulo, mas em todo lugar onde a cantora estiver.

O autônomo Alessandro Lima ressaltou que já está na expectativa para o início "desse babado todo". O empresário Klebinho considerou o lançamento das novidades um evento marcante e contou que já apanhou por ter ido escondido a um show de Ivete.

O empresário Guilherme Almeida, fã da artista há 22 anos, contou que espera reviver todos os momentos que já passou com a cantora. A cantora, compositora e tiktoker Ananda Paixão, que cantou com Ivete no evento, considerou a artista baiana sua grande inspiração.

Confira as declarações dos fãs:





Matheus Calmon | Ag. A TARDE

*O repórter viajou a São Paulo a convite da produção da artista