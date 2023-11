'Ela tava me traindo há um tempo', diz MC Guimê sobre divórcio | A TARDE

O MC Guimê, de 30 anos, falou nas redes sociais para rebater a ex-mulher, Lexa, de 28 anos, a respeito de não querer pagar a rescisão de ex-funcionários da época em que eram casados assim como o abandono de seus pets. O funkeiro ainda expôs que separou após reunir provas que a cantora o traia.

"Não neguei em pagar a minha parte em rescisão de nenhuma funcionária. Funcionária que tive uma relação harmoniosa, maravilhosa e até hoje tenho. Então, não neguei pagar a minha parte. Só não respondi a Lexa porque não nos falamos mais, não falo mais com ela, não tenho o prazer em respondê-la e não falei com ela sobre esse assunto. Se é algo que tá acontecendo e precisa ser resolvido, ela tem contato da minha assessoria jurídica e equipe, assim como eu tenho contato dessa parte dela também e a gente pode resolver através de outras pessoas. Não através da gente, valeu?", iniciou Guimê.



O cantor disse que acabou casamento após provas de traição de Lexa: "Agora pouco a assessoria da querida se posicionou aí nos portais de fofoca dizendo que eu abandonei até os meus animais de estimação e criei dúvidas sobre arcar com as responsabilidades financeiras que tínhamos juntos na casa. As responsabilidades financeiras que tínhamos juntos na casa era um combinado nosso pessoal, entre eu e ela, porque eu casei com ela e não com a família dela, com a mãe dela, com a equipe dela ou quem seja. Ela sabe do meu caráter e quem me conhece", reforçou.



"Só que na segunda-feira quando eu cheguei lá falando que ia sair da casa, não abandonando ninguém, mas estava saindo porque naquele dia não queria mais aquela vida. Eu já tinha provas e tudo bem claro pra mim que ela tava me traindo há um tempo. Eu não queria mais dormir com ela, não queria estar mais na casa. Pedi pra que ela tomasse cuidado com as minhas roupas e coisas que ainda estavam na casa. Só que não foi bem assim, né? Foi totalmente diferente!"



"Na quarta-feira de manhã, dois dias depois da minha saída da casa, que só sai com uma mochila, eu recebo a ligação de um amigo preocupado que todas as minhas roupas e itens pessoais estavam dentro de sacos preto de lixo jogados no hall do condomínio, sem nenhum cuidado ou pré-aviso, certo? Isso me irritou muito também, tentei entender o que estava acontecendo e soube que a querida mãe (Darlin Ferrattry) da querida chegou naquele dia tomando essa atitude, falando que era pra arrancar tudo da casa. Repito, mais uma vez, isso não tinha sido o nosso combinado entre eu e minha ex", lamentou.



Lexa e Guimê anunciaram o fim do casamento na última quinta-feira,21. Em nota, a cantora afirmou que ela e o ex "tentaram, mas decidiram seguir caminhos diferentes". Lexa e Guimê se conheceram em 2015 durante o programa "Encontro" (Globo) e se casaram três anos depois.