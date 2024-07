Eliana chora em trecho de despedida do SBT: "Vou voltar"

Eliana irá para a TV Globo - Foto: Reprodução | SBT

A apresentadora Eliana chorou em um trecho divulgado de sua despedida do SBT. A comunicadora foi homenageada em um programa que será exibido no domingo, 23. “Eu vou voltar”, garante ela em um dos momentos.

Em uma das chamadas da programação de domingo, o SBT mostra cenas da despedida de Eliana. Patrícia Abravanel aparece homenageando a colega: “O programa tá muito especial. Tem uma homenagem a uma comunicadora que é singular”.

O programa também terá a performance dos bombeiros, com um time comandado pelo modelo Yuri Bonotto, além de uma celebração da amizade da loira com Silvio Santos. Ela recebeu um quadro em que aparece ao lado do dono do SBT, entre outros presentes.



A chamada também mostra Eliana emocionada com o tributo após 15 anos na empresa. Ela diz, em certo momento: “Eu vou voltar”. Tudo indica que o destino da veterana é a Globo, mas, até o momento, não houve uma confirmação.



Em outro comercial, são divulgados os quadros habituais da atração, como uma viagem a Portugal ao lado da Narcisa, interpretada pelo humorista Tiago Barnabé.