Eliana é a nova apresentadora do The Masked Singer Brasil

Eliana é a mais nova contratada da Rede Globo - Foto: Reprodução | Globoplay

Recém-contratada pela Rede Globo, a apresentadora Eliana assumirá o programa The Masked Singer Brasil. A atração foi comandada até este ano pela cantora Ivete Sangalo.

Eliana, que também fará parte do sofá do Saia Justa, no canal GNT, vai apresentar o programa musical a partir de 2025.

"Eu vou fazer dois projetos completamente diferentes. O primeiro é o 'Saia Justa', que é esse programa, esse formato, que já tem 20 anos, que fala tanto com a mulher. E depois, a diversão, a alegria de um programa familiar, que é o 'The Masked Singer', que é um projeto também que eu amo de paixão”, explicou Eliana, durante entrevista ao Fantástico, neste domingo, 30.

“É auditório e tem o carinho dos meus filhos, que amam esse formato e ficavam assistindo esse formato. Então pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida por todo o Brasil, que é a Ivete, é muito legal. É astral, né? Já é astral. Tem muito a ver com o meu DNA", completou a apresentadora.