Em entrevista, Compadre Washington 'detona' Scheila Carvalho | A TARDE

Após declaração polêmica de Sheila Mello, que pegou os fãs da banda É O Tchan de surpresa, ao revelar que não é amiga da colega de palco, Scheila Carvalho, a 'morena do Tchan' voltou a ser alvo de comentários por integrantes da banda. Desta vez, o vocalista Compadre Washington detonou a dançarina e mostrou mágoa ao falar dela.

Em entrevista recente ao programa Universo, da TV Aratu, o cantor revelou que passou a "detestar" a ex-companheira, com quem se relacionou de 1998 a 2002. “Não sei por que ela não assume que tivemos um romance, não sei se ela tem vergonha ou porque quando a gente terminou, brigou mesmo. Não falo com ela, detesto ela, não gosto dessa mulher", bradou.

Segundo Compadre Washington, Scheila teria criado laços com sua filha quando os dois se relacionavam, e após o término, a dançarina optou por cortar contato com a menina, e isso teria sido um dos motivos por não gostar da colega de palco.

“Isso tudo porque teve um lance que quando terminamos, ela deixou de falar com minha filha, que adorava ela (...) Minha família deu atenção à ela quando veio para Salvador e ela fez isso com minha filha. Essa foi minha mágoa maior. A gente terminou e ela esqueceu da minha filha, não falava com ela. Mexeu com a minha família, vai tomar pau”, pontuou.

Sem levar desaforo para casa, a dançarina reagiu às falas do vocalista: “Minha vida hoje é minha filha, meu marido e meu trabalho. Não vou ficar dando pano para a manga desta pessoa”, rebateu.

