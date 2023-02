Em live, Tiago Ramos detona mãe de Neymar: 'Falsa, santa do pau oco'

Tiago Ramos abriu uma live no Instagram e detonou a ex, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar. Antes, ele fez uma série de stories prometendo que entraria ao vivo.

"Pra vocês que falam que eu estava com a mãe do tal. Vocês mal sabem que ela estava com outro. E quem está ao lado dela, se falar ao contrário, eu posto", escreveu. "Mal amada...", disse Tiago em uma das publicações, posteriormente apagada.

Ao abrir a live, ele atacou a ex. "Mãe dele… vai saber agora, car*lho. Falsa, traídora de merda. Vai saber agora car*lho, desgraça. E se tiver alguma coisa contra, fale logo. Senão eu tenho 30 a mais na conta. (…) Pode gravar essa merda aí, estou nem aí. Traídora de merda, gostava muito do 'jubileu' e foi atrás de um atrás que gosta de levar pelas costas. Não tenho nada contra, mas 'tamo' junto. A santa do pau oco", disse Tiago, aparentemente bêbado.

Ele seguiu e afirmou que Nadine não está satisfeita com o companheiro atual e usou gestos obscenos para dizer que com ele, era o contrário.

Tiago e Nadine tiveram um relacionamento conturbado por alguns meses em 2020, até a mãe de Neymar decidir dar um tempo da relação. Meses depois eles reataram, mas também não durou muito tempo.

Em 2022, Tiago chegou a fazer uma tatuagem com o nome 'Nadine' na costela, alegando que era o local onde mais doía. O desenho, posteriormente, foi substituído.

Confira um trecho da live.