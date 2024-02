Em meio a boatos de traição, Carol Barcellos manda recado ao vivo | A TARDE

Apresentadora do “Globo Esporte“, Carol Barcellos encerrou o programa desta quarta-feira, 14, de um jeito apontado como deboche por internautas. “Boa tarde para vocês, sejam felizes. Beijo”, disse a jornalista.

Carol assumiu o namoro com Marcelo Courrege, repórter do programa e ex-marido de Renata Heilborn, cujo casamento Carol foi madrinha. A notícia veio à tona após o novo casal ter compartilhado uma foto curtindo o Carnaval no Instagram.

"Um dia ela vai pagar por isso", disse um internatura. "E ainda debocha", criticou outra pessoa. "Ridícula", completou a terceira.

Apesar disso, alguns defenderam a jornalista: “Carol Barcellos sempre encerra os programas que apresenta dessa forma, dizendo algo do tipo, como ‘seja feliz’ ou ‘bora ser feliz’. Isso já é uma marca dela. Não foi indireta para ninguém. Ela encerrou da forma como sempre encerra o Globo Esporte.”

Pronunciamento de Renata Heiborn

Após os rumores, Renata usou as redes sociais para dar explicações sobre o término. "Fui casada durante dez anos e, no total, foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique bem claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha, madrinha do meu casamento", iniciou ela

Heilborn completou: "Num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga. Daquelas confidentes que eu convivia diariamente. [...] Demorei para ficar bem, para me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo", escreveu a jornalista.